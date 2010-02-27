- رئیس اداره تبلیغات اسلامی رزن همدان از برگزاری آزمونهای دوره تربیت معلم مفاهیم قرآن کریم در این شهرستان خبر داد. حجت الاسلام مرتضی کریمی بیان کرد: در این آزمونها شرکت کنندگانی که در کلاسهای تربیت معلم مفاهیم قرآن شرکت کرده بودند به هفت ماده درسی این دوره شامل روش تدریس به صورت کتبی پاسخ خواهند داد. وی افزود: در پایان به افرادی که نمره قبولی را کسب کنند، گواهینامه پایان دوره از طرف سازمان دارالقرآن الکریم داده خواهد شد.

- جلسه ای با حضور مربیان قرآنی در محل کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی دشتستان بوشهر تشکیل شد. در این جلسه در خصوص مسائل، مشکلات وکیفیت طرح نهضت قرآن آموزی در شهر ستان دشتستان بحث وتبادل نظر شد.

- دوره آموزشی انجمن مداحان ویژه خواهران در شهرستان فارسان چهارمحال وبختیاری همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع) شروع شد. کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی فارسان با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی با همکاری انجمن مداحان خواهران و هیئت مذهبی رهروان حضرت زینب (س) به مدت یک ماه در بیت الزهراء فارسان با مربیگری نرگس کریمی از شهرکرد برگزار می شود. سیدمحمد تقی میراحمدی در ادامه افزود: تعداد 67نفر از مداحان خانم در این دوره شرکت کردند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه 45 خانه عالم در استان وجود دارد، گفت: تعداد خانه های عالم استان باید به 300 واحد افزایش یابد. حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: برای تکمیل خانه های عالم حداقل به یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است و پیش بینی می شود ظرف سه سال آینده طرحهای در دست اقدام این بخش تکمیل شود. وی خاطرنشان کرد: ساماندهی روحانیون و راه اندازی دبیرستان معارف استان که اکنون تنها در مرکز استان دایر است از مهمترین فعالیتهای این اداره کل است و تلاش می شود در سایر شهرها نیز ایجاد شود.

- معاون مدیرکل طرح و برنامه سازمان تبلیغات اسلامی ضمن بیان اولویت طرحها و برنامه‌های سازمان گفت: در سال 1389 مبلغ 250 میلیارد ریال برای اجرای طرحها‌ی فرهنگی اختصاص خواهد یافت. فرهنگ طهماسبی که جهت نظرخواهی، بررسی و بیان تحولات و تغییرات ساختار فعلی تشکیلات و طرحهای سازمان تبلیغات اسلامی به مازندران سفر کرد، با بیان اولویت طرحهای این سازمان در سال 89 اظهار داشت: برنامه های فرهنگی، اولویت طرحهای سازمان تبلیغات اسلامی است که در این زمینه حدود 250 میلیارد ریال در سال 89 اختصاص خواهد یافت.

- به همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر بوشهر، تفسیر سوره لقمان در اداره تامین اجتماعی این شهرستان برگزار شد. در این برنامه که بعد از نماز ظهر وعصر در محل نماز خانه این اداره برگزار شد، حجت الاسلام ابراهیمی به بیان تفسیر سوره لقمان پرداخت.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام خراسان رضوی از برگزاری گردهمایی روحانی مستقر، هجرت و بومی این شهرستان در دفتر امام جمعه خبرداد. حجت الاسلام حبیب الله زاهدی با بیان این خبر افزود: در آستانه هفته وحدت گردهمایی علمای تشیع با هدف تبیین برنامه ها و طرحها درخصوص برگزاری جشن‌های هفته وحدت در دفتر امام جمعه برگزار شد.