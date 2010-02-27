تحولات همسایگان شرقی/ عدم اعلام زمان خروج نظامیان آلمان از افغانستان/ 24 کشته و زخمی در پاکستان

خودداری آلمان از اعلام زمان دقیق خروج نظامیان از افغانستان، به آتش کشیدن تانکر ناتو توسط افراد مسلح و کشته و زخمی شدن 24 نفر در پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.