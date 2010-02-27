عدم اعلام زمان خروج نظامیان آلمان از افغانستان/ 24 کشته و زخمی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان آلمان روز جمعه درحالی با درخواست ارتش این کشور برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان موافقت کرد که وزیر خارجه آلمان اشاره ای به زمان دقیق خروج نظامیان از این کشور جنگ زده نکرد.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا به بررسی استراتژی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان می پردازد.
افراد مسلح روز جمعه یک تانکر تدارکاتی ناتو را در هنگام عزیمت از پاکستان به افغانستان به آتش کشیدند.
پلیس پاکستان گفت: امروز شنبه در نتیجه انفجار انتحاری در داخل اتوموبیلی در یک ایستگاه پلیس در شهر "کارک" واقع در شمال غرب این کشور سه افسر پلیس و یک کودک کشته و 20 فرد دیگر زخمی شدند.
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