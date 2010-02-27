  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

تحولات همسایگان شرقی/

عدم اعلام زمان خروج نظامیان آلمان از افغانستان/ 24 کشته و زخمی در پاکستان

عدم اعلام زمان خروج نظامیان آلمان از افغانستان/ 24 کشته و زخمی در پاکستان

خودداری آلمان از اعلام زمان دقیق خروج نظامیان از افغانستان، به آتش کشیدن تانکر ناتو توسط افراد مسلح و کشته و زخمی شدن 24 نفر در پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان آلمان روز جمعه درحالی با درخواست ارتش این کشور برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان موافقت کرد که وزیر خارجه آلمان اشاره ای به زمان دقیق خروج نظامیان از این کشور جنگ زده نکرد.

کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا به بررسی استراتژی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان می پردازد.

افراد مسلح روز جمعه یک تانکر تدارکاتی ناتو را در هنگام عزیمت از پاکستان به افغانستان به آتش کشیدند.

پلیس پاکستان گفت: امروز شنبه در نتیجه انفجار انتحاری در داخل اتوموبیلی در یک ایستگاه پلیس در شهر "کارک" واقع در شمال غرب این کشور سه افسر پلیس و یک کودک کشته و 20 فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1042132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها