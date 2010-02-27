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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

توزیع رایگان نهال توت در گیلان آغاز شد

رشت - خبر گزاری مهر: مدیر عامل شرکت ابریشم ایران از آغاز توزیع رایگان 700 هزار اصله نهال توت در استان گیلان خبر داد.

فرزام پور رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر  در رشت افزود: این تعداد نهال در شعبه های شرکت ابریشم شهرستانهای لنگرود، شلمان، لاهیجان، آستانه اشرفیه، انزلی، صومعه سرا، فومن و رشت بین نوغانداران توزیع می شود.

وی همچنین از افزایش 30 درصدی قیمت خرید تضمینی پیله کرم ابریشم در سال 89 خبر داد و اظهارداشت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم مرغوب برای سال زراعی آینده  56 هزار و 840 ریال تعیین شده که 30 درصد بیشتر از امسال است.

مدیرعامل شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران افزود: امسال هر کیلوگرم پیله تر ابریشم 42 هزار و 800 ریال از نوغانداران خرید شده است.

وی ادامه داد: امسال 50 هزار خانوار نوغاندار در کشور از 27 هزار جعبه تخم نوغان 700 تن پیله تر ابریشم برداشت کردند.

استان گیلان هشت هزار هکتار توتستان دارد.
کد مطلب 1042140

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