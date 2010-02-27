محمد رضا زهره‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر در قم افزود: مخابرات استان قم با نصب و راه‌اندازی 4 هزار و 200 قطب تجهیزات دسترسی اکسس دیتا و توسعه شبکه فیبر نوری به همراه دیگر طرح‌های مخابراتی با هزینه‌ای بالغ بر 20 میلیارد ریال یکی از قدرتمند‌ترین شبکه‌های مخابراتی در سطح کشور محسوب می‌شود.



وی اینترنت را ابزاری توانمند در زمینه معرفی جهان اسلام عنوان کرد و افزود: مخابرات قم بستر مناسبی را جهت فعالیت مؤسسه‌های پژوهشی و آموزشی در شبکه مجازی اینترنت فراهم کرده است.



مدیر عامل شرکت مخابرات قم با اشاره به دستاوردهای فنی و مخابراتی در قم و نتایج مطلوب آن در سطح کشور افزود: در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 37 پروژه مخابراتی در استان قم به بهره‌برداری رسید و نخستین شبکه مترواترنت در استان قم با هزینه‌ای بالغ بر 180میلیارد ریال نصب و راه‌اندازی شد.



پوشش 619 هزار تلفن همراه در سطح قم



مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در ادامه گفت: نخستین آنتن BTS در استان قم درسال 1375 نصب شد و 271 شماره تلفن همراه به مشترکین واگذار گردید ولی اکنون 298 سایت BTS در استان نصب شده است که پوشش 619 هزار شماره تلفن همراه در سطح استان را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.



وی در ادامه افزود: استان قم اکنون با 25 مرکز تلفن شهری و 53 مرکز تلفن روستایی و واگذاری بیش از 487 هزار و 470 شماره تلفن ثابت به مشترکین، یکی از استان‌های پیشرو در زیرساخت‌های مخابراتی محسوب می‌شود.



زهره‌وند به دستاوردهای بعد از انقلا‌ب اسلامی در قم اشاره کرد و بیان داشت: همسو با عدالت اجتماعی؛ اکنون 63مر کز ICT روستایی در قم فعال است که در این راستا استان قم را به یکی از الگوهای توسعه تبدیل کرده است.



مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم بیان کرد: اکنون در سطح شهر قم چهار هزار و 65 تلفن همگانی و راه دور نصب شده است که در امر سهولت ارتباطات تأثیر بسزایی دارد.