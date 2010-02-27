امضا تفاهمنامه بین معاونت آب و خاک وزارت جهاد و سازمان شیلات ایران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فعالیتهای آبزی پروری الفیقی با آب کشاورزی در سالهای اخیر گسترش قابل توجهی داشته است که نمونه های بارز آن آبزی پروری در آبندانهای ذخیره آب کشاورزی شمال کشور، استخرهای ذخیره چاه های کشاورزی، استخر و ذخیره آب قنوات و شبکه اصلی انتقال آب است.

هدف از امضای این تفاهم نامه دستیابی به الزامات قانونی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه (مواد 37 و 38) برای ارتقا بهره وری و افزایش 25 درصدی کارآیی آب به ازای هر مترمکعب آب مصرفی وفق بند الف ماده 17 متن قانون برنامه چهارم که وزارت جهاد کشاورزی را در این راستا وظیفه مند کرده، اعلام شده است.

همچنین توسعه شبکه های اصلی و توزیع آب با لحاظ کردن فعالیتهای آبزی پروری، پیش بینی تمهیدات لازم در توسعه و بهسازی آبندانها و سدهای کوچک تامین آب (مخزن، پایاب) به منظور ایجاد شرایط مناسب برای فعالیتهای آبزی پروری و طراحی و ساخت استخرهای ذخیره آب چاه های کشاورزی با در نظر گرفتن فعالیتهای آبزی پروری از دیگر محورهای همکاری طرفهای این تفاهم نامه است.

طراحی و ساخت استخرهای ذخیره آب قنوات و کانال خروجی آن با لحاظ کردن فعالیتهای آبزی پروری، استفاده بهینه از آب پساب دستگاه های آب شیرین کن به منظور توسعه آبزی پروری و ترویج فعالیتهای آبزی پروری به منظور ترغیب بهره برداران برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک در توسعه این بخش، از دیگر محورهای این تفاهم نامه اعلام شده است.

مدت اعتبار این تفاهم نامه دو سال است که پس از پایان این مدت، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در صورت توافق طرفها دوباره به امضا خواهد رسید.