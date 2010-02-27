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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

هشتمین هم‌اندیشی رایزنان فرهنگی فردا افتتاح می‌شود

هشتمین هم‌اندیشی رایزنان فرهنگی فردا افتتاح می‌شود

هشتمین همایش هم‌اندیشی رایزنان فرهنگی فردا یکشنبه 9 اسفند در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در این همایش فردا صبح با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید میثاق خواهند کرد .

مراسم افتتاح رسمی گردهمایی ساعت 14:30 تا 16 برگزار می شود.

نشست مشترک با مسئولان و مدیران سازمان میراث فرهنگی برنامه روز چهارشنبه این همایش است که ساعت 8 تا 9 برگزار می شود .

برگزاری نشست مشترک با مسئولان و مدیران شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز دیگر برنامه روز چهارشنبه است که از ساعت 9 تا 10 خواهد بود .

سفر به شهر مقدس قم و دیدار با حضرات آیات عظام مکارم شیرازی نوری همدانی برنامه روز پنجشنبه است .

دیدار با مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سخنرانی حجت الاسلام قاضی عسگر (نماینده محترم ولی فقیه و سرژرست حجاج ایرانی ) برنامه روز یکشنبه 16 اسفند اعلام شده است .

مراسم اختتامیه نیز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 17 اسفند ساعت 10:30 تا 12 برگزار می شود .

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بزرگراه رسالت، روبروی مصلای امام خمینی(ره) واقع است .

کد مطلب 1042152

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