داوران گروه ادبیات جایزه کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این جایزه از حکیمه دبیران، علی‌اشرف صادقی، منوچهر اکبری، بهروز ایمانی و غلامحسین غلامحسین‌زاده به‌عنوان داوران بخش متون قدیم گروه ادبیات این دوره از کتاب سال نام برده‌است.

در بخش ادبیات معاصر (نثر) فیروز زنوزی جلالی، محمود بشیری، احمد شاکری، مهدی کاموس، محسن مؤمنی شریف و محمد میرکیانی به‌عنوان داوران معرفی شده اند.

در بخش ادبیات معاصر (نظم) احمد نادمی، مصطفی علیپور، صابر امامی و حسین اسرافیلی و همچنین در بخش ادبیات عرب آذرتاش آذرنوش، فاتحی نژاد، محمدعلی آذرشب، محمد باهر، مهدی محقق، باقر قربانی زرین و فیروز حریرچی داوری این جایزه را به عهده داشتند.

در بخش ادبیات زبانهای دیگر نیز احسان عباسلو، بهمن نامورمطلق، عباس پژمان، امیرعلی نجومیان و احمد سمیعی کار داوری رقابتهای این دوره از جایزه کتاب سال را انجام داده‌اند.

بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی 19 بهمن با معرفی برندگان خود در بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.

