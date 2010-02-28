اسدی به خبرنگار مهر گفت: فیلمهای سینمایی "فرود در غربت" و "خیابان بیست و چهارم" هنوز اکران عمومی نشده‌اند، با شرایط فعلی و فضایی که برای نمایش فیلمها وجود دارد من و فیلمسازانی مانند من انگیزه‌مان را برای کار کردن از دست می‌دهیم. فیلم "فرود در غربت" پس از سه سال در جشنواره خروس طلایی چین اکران و با استقبال مواجه شد و این نشان دهنده امتیازهای فیلم است که نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: من به روش و شیوه فیلمسازی‌ام ادامه می‌دهم اما دیگر به اکران فیلمهایم فکر نمی‌کنم، این شرایط باعث نابودکردن انگیزه سینماگران می‌شود. امیدوارم در سال 89 سیستم اکران فیلمها با برنامه‌ریزی بهتر و شرایط عادلانه اتفاق بیفتد. سینمای ایران ظرفیتهای بسیاری در حوزه اکران دارد و باید از این ظرفیتها استفاده کرد.

فیلم سینمایی "فرود در غربت" با بازی پژمان بازغی و نازنین فراهانی امسال پس از سه سال پروانه نمایش دریافت کرد، فیلم سینمایی "خیابان بیست و چهارم" با بازی جمشید هاشم‌پور، نیکی کریمی و شیلا خداداد امسال آماده نمایش شد. این دو فیلم احتمالا سال 89 اکران می‌شوند.

.