پدر فرش ترکمن در بستر بیماری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این استاد فرزانه به دلیل پیری و کهولت سن از چندی قبل در منزل خویش بستری است و تاکنون هنرمندان و شخصیتهای مختلف از وی عیادت کرده اند.

استاد نیاز محمدنیازی 51 سال در زمینه فرش اصیل ترکمن به تحقیق، مطالعه و فعالیت پرداخته است و به اعتقاد وی نقش مایه های فرش ترکمن خاص و منحصر به فرد است که آن را از دیگر دستبافته های هنری جهان متمایز می سازد.

پدر فرش ترکمن که اکنون در آستانه 81 سالگی به سر می برد، سالها در آروزی حمایت مسئولان امر برای چاپ کتابش در زمینه هنر قالی بافی ترکمن باقیمانده است.

شش هزار سال پیشینه فرش ترکمن بوده و 811 نقش مایه در آن شناسایی شده است.