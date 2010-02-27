  1. استانها
  2. گلستان
۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

پدر فرش ترکمن در بستر بیماری است

پدر فرش ترکمن در بستر بیماری است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاد " نیاز محمدنیازی"، پدر فرش ترکمن که تاکنون موفق به احیای 800 نوع از نقش مایه های فرش ترکمن شد، در بستر بیماری است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این استاد فرزانه به دلیل پیری و کهولت سن از چندی قبل در منزل خویش بستری است و تاکنون هنرمندان و شخصیتهای مختلف از وی عیادت کرده اند.

استاد نیاز محمدنیازی 51 سال در زمینه فرش اصیل ترکمن به تحقیق، مطالعه و فعالیت پرداخته است و  به اعتقاد وی نقش مایه های فرش ترکمن خاص و منحصر به فرد است که آن را از دیگر دستبافته های هنری جهان متمایز می سازد.

پدر فرش ترکمن که اکنون در آستانه 81 سالگی به سر می برد، سالها در آروزی حمایت مسئولان امر برای چاپ کتابش در زمینه هنر قالی بافی ترکمن باقیمانده است.

شش هزار سال پیشینه فرش ترکمن بوده و 811 نقش مایه در آن شناسایی شده است.

کد مطلب 1042158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها