گروه های بخش رقابتی از دیدن اجراها بازماندند

سرپرست گروه موسیقی ارغنون مشکین شهر ضمن بیان این مطلب در خصوص تجربه حضور در جشنواره موسیقی فجرگفت : گروه موسیقی مشکین شهر تجربه حضور در جشنواره موسیقی فجر را نداشت و برای اولین بار با تحمل مشکلات فراوان توانستیم به جشنواره راه پیدا کنیم و شب گذشته به عنوان نخستین گروه دربخش رقابتی اجرای برنامه داشتیم اما پس از پایان اجرا مسئولان اجرایی جشنواره از ما خواستند که تهران را ترک کنیم بدون اینکه اجرای سایر گروههای موسیقی را دیده باشیم.

هادی محمدی در ادامه با اشاره به چگونگی حضور در جشنواره موسیقی گفت : گروه موسیقی ارغنون مشکین شهر کمتر از یک سال است که با حضور برخی از جوانان علاقمند به موسیقی سنتی با هدف شرکت در جشنواره تشکیل شد چراکه در شهرستان خودمان موقعیتی برای اجرا نداریم و هیچگاه نتوانستیم به صورت گروهی و یا انفرادی کنسرتی را برگزار کنیم؛ از همین رو تصمیم گرفتیم نام گروه را ثبت کنیم و پس از تمرین های فراوان راهی جشنواره شویم ولی متاسفانه مسئولان انجمن موسیقی در مشکین شهر در این راه هیچ کمکی نکردند و حتی حاضر نشدند که سالنی را برای ضبط آثار گروه در اختیار ما بگذارند تا مجموع آثار را به دبیرخانه جشنواره بفرستیم در نتیجه موسیقی را در خانه ضبط کردیم و برای جشنواره ارسال کردیم.

این نوازنده سنتور در ادامه متذکر شد : یکی از دلایل حضور گروه های جوان در جشنواره موسیقی فجر درک حال و هوای این رویداد فرهنگی، قرار گرفتن درفضای جشنواره و همچنین تبادل اندیشه با سایر گروههای موسیقی است ولی گروه ما 6 اسفند در هتل پارس اقامت گرفت و عصر روز 7 اسفند به عنوان نخستین گروه در بخش رقابتی سنتی اجرای برنامه داشتیم ولی متاسفانه شب گذشته باخبر شدیم که امروز صبح باید هتل را ترک کنیم به همین دلیل کار سایر گروهها را ندیدیم و در واقع هیچ حسی از جشنواره موسیقی فجر نداشتیم.

هادی محمدی در ادامه به کم و کیف اجرای این گروه در نخستین شب اجرای گروه های موسیقی سنتی در بخش رقابتی اشاره کرد و گفت :با وجود تمرین فراوانی که کرده بودیم کیفیت صدای سالن بسیار بد بود به طوری که صدای تنبک شنیده نمی شد.

این نوازنده سنتور در ادامه به قطعات گروه موسیقی "ارغنون" اشاره کرد و گفت : مجموع قطعات گروه با یک پیش درآمد در دستگاه سه گاه آغاز می شود و با ساز و آواز تصنیف "سمن بویان" ، ساز و آواز( مخالف سه گاه)،تصنیف "پیش رخ" ادامه پیدا کرد و با رنگ سه گاه به پایان رسید.

لازم به ذکر است جبار عباسی فلاح به عنوان خواننده گروه را همراهی می کرد و فرهاد ابراهیم خلیلی نوازنده "تار و عود"، نیما نادر "تار"، محمدرضا آذرمی "بم تار"، فرشید مس گری "کمانچه" و محمد نقوی "نی" ، وحید مومنی فر "تنبک" و طاهر پژوهان "دف" از جمله نوازنده های این گروه موسیقی هستند.