به گزارش خبرنگار مهر، مدیران شبکه دو اخیراً تصمیم گرفته بودند که "فیتیلهایها" در نوروز 89 برنامه نداشته باشند. ظاهراً عنوان شده بود به دلیل مشکلات مالی این برنامه در ایام نوروز پخش نمیشود.
بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری مهر ظاهرا مدیریت سازمان صدا و سیما به مدیران شبکه دو دستور پخش این برنامه را در نوروز میدهد. حتی بهمن مشکینی مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو همان روز در خبر ساعت 20:30 تکذیب این خبر را اعلام میکند.
"فیتیلهایها" چون زمان را برای تهیه یک برنامه تولیدی برای نوروز از دست دادهاند، قرار است به صورت زنده در نوروز 89 برنامه پخش کنند.
