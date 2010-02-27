3500 وسیله نقلیه در خدمت مسافران نوروزی کرمان

جواد هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به پیش بینی سفر یک میلیون مسافر به کرمان طبق برآورد صورت گرفته از ایام نورز سال گذشته گفت: برای سهولت حمل و نقل مسافران در کرمان سه هزار و 500 وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در همین راستا نیز پیش فروش بلیت به صورت اینترنتی نیز در کرمان در حال انجام است.

وی گفت: این تعداد وسیله نقلیه در قالب 110 شرکت و موسسه حمل و نقل خدمات جابجایی مسافران را به مردم ارائه می دهند.

وی اضافه کرد: در سال جاری 650 دستگاه اتوبوس، 350 دستگاه مینی بوس و بیش از دو هزار و 500 دستگاه سواری کرایه بین شهری نسبت به حمل و نقل مسافران نوروزی در جاده های داخل و خارج از استان مبادرت می ورزند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های کرمان با اشاره به استقبال قابل توجه مردم از خرید اینترنتی بلیط در سال گذشته افزود: در نوروز امسال بیش از 160 مرکز فروش بلیت شامل دفاتر فروش بلیت پایانههای مسافربری و دفاتر سطح شهرها توام با فروش اینترنتی بلیط، به فروش اقدام کردند.

وی از فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی در این اداره از 25 اسفند ماه 88 تا فروردین ماه 89 خبر داد.