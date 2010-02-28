به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت نفت فراورده هایی بیش از گازوئیل و بنزین برای تامین سوخت خودروها و هواپیماها دارد. محصولات اصلی و جانبی نفت به تولیداتی ختم می شوند که به صورت روزانه و بدون آگاهی بسیاری از مصرف کنندگان از منشا این محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.

بیلیونها پاوند پلاستیکهای پلی اتیلن برای ساخت پاکتهای پلاستیکی، مخازن غذا، انواع اسباب بازی ها و دیگر محصولات مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند اما در میان این محصولات نفتی تولیدات متعددی نیز وجود دارد که آگاهی از منشاء نفتی آنها می تواند شما را شگفت زده سازد.

لوازم آرایشی: انسانها برای قرنها از لوازم آرایشی طبیعی استفاده می کردند اما اکثر این لوازم در دنیای امروز کیفیت و مرغوبیت خود را مدیون محصولات جنبی و اصلی نفت از قبیل "کریلت ها"، قطران ذغال سنگ و پروپیلن گلیکول هستند. حتی بسیاری از مصرف کنندگان این لوازم آرایشی برای پاک کردن آنها از صورت خود از وازلین که خود ماده ای نفتی به شمار می رود استفاده می کنند.

صفحات خورشیدی: صفحات خورشیدی می توانند به مالکان خانه ها در گسترش انرژی قابل احیا به واسطه ذخیره ساختن انرژی خورشیدی کمک کنند. با این حال اکثر این صفحات بر اساس رزینهای پایه نفتی و عناصر پلاستیکی در سلولهای خود ساخته شده اند. موادی که به تدریج و با جایگزین کردن پلاستیکها و رزینهای زیستی به دست فراموشی سپرده خواهند شد.

لباسهای ضد چروک: شاید الیاف و پارچه های پنبه ای تمامی نیاز پوشاک ما را در زندگی تحت الشعاع خود قرار دهند اما پارچه های پلی استری می توانند هدیه ای به نام لباسهای ضد چروک و مقاوم را به انسان ارزانی دارند. این خصوصیات ناشی از منشا نفتی پلی استرها در پالایشگاه های نفت هستند که در آنها موادی برای تولید پوشاک مورد نیاز میلیونها انسان به وجود می آید.

آدامس: افرادی که جویدن آدامسهای بادوام را دوست دارند باید ممنون پلیمرهای نفتی باشند. آدامسهای امروزی می توانند ترکیبی از شیره های گیاهی طبیعی و محصولات نفتی مانند پلی اتیلن یا پارافین باشند و به بیانی دیگر اکثر آدامسهای تولید شده قابل بازیافت نخواهند بود.

مداد شمعی: نفت به شکل گیری بسیاری از خاطرات رنگارنگ کودکی در مدرسه و خانه به انسانها کمک کرده است. هر یک از مداد شمعی های جعبه نقاشی کودکان از پارافین تشکیل شده است که یکی از محصولات نفتی مشهور به شمار می رود. این ماده بیشتر در تولید شمع شهرت یافته است.

آسپیرین: یکی از ایمن ترین و قابل اطمینان ترین داروها طی دهه های گذشته آسپیرین بوده است که انسانها سالانه بیلیونها قرص از آن را برای درمان سردرد، تب و جلوگیری از حملات قلبی مصرف می کنند. "اسیتیل سالیسیلیک اسید" موجود در آسپیرین از ویژگی های تخفیف درد ماده شیمیایی سالیسین در درخت بید برخوردار است و در حال حاضر بیشتر تولیدات این دارو با استفاده از بنزن آغاز می شود. هیدروکربنی که معمولا از تولیدات نفتی به دست می آید.

جوراب نایلنی: یکی از پرمصرف ترین پوشاکهای زندگی مدرن جورابهای نایلونی هستند که از زمان جنگ جهانی دوم استفاده از آنها رواج پیدا کرد. این محصولات از پلاستیکهای حرارتی تولید شده اند که در سال 1935 ابداع شده و یکی از محصولات جانبی نفتی به شمار می رود. این ماده امروزه برای تولید محصولات متنوعی مانند انواع الیاف ظرف شویی و چترهای نجات مورد استفاده قرار می گیرد.