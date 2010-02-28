به گزارش خبرنگار مهر، دوبله این مجموعه به زبان عربی شروع شده تا "مردان تاریخ‌ساز" پس از نوروز در نوبت پخش قرار بگیرد و از شبکه الکوثر روی آنتن برود.

مجموعه تلویزیونی "‌مردان تاریخ‌ساز" ساختاری اپیزودیک دارد و داستان‌های آن درباره حوادث صدر اسلام است. رضا پیوندی فیلمنامه را نوشته و حجت‌الاسلام محمدتقی انصاری، ابراهیم علی‌برزی و بهرام کمیجانی بازنویسی را انجام داده‌اند.

علیرام نورایی، سودابه بیضایی، کاظم افرندنیا و رضا خندان بازیگران این مجموعه 28 قسمتی هستند. سایر عوامل "مردان تاریخ‌ساز" عبارتند از رحیم بشارتی: تصویربردار، مهرداد دادگری: صدابردار، ثمین سالک :چهره‌پرداز، حسین مرشد شیرازیک :مدیر تولید، حجت‌الاسلام انصاری: مشاور کارگردان و طراح صحنه و لباس، تهیه‌کننده: بابک هادی پور.