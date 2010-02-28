دکتر محمود منشی پوری استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است. حوزه‌های تخصصی او مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا، حقوق بشر، هویت و جهانی شدن در جوامع اسلامی است.

شرق‌شناسی یکی از آبشخورهای اسلام هراسی بوده است

منشی پوری در مورد این موضوع که ریشه‌های اسلام‌هراسی معاصر در غرب را در کجا می‌توان دنبال کرد به خبرنگار مهر گفت: به لحاظ تاریخی گروه‌های مهاجر از گروه‌های مورد توجه و "هدف" در زمان بحران امنیت ملی به شمار می‌روند. حادثه 11 سپتامبر، بمب‌گذاری‌های صورت گرفته در مادرید در سال 2004 میلادی و لندن نگرش‌ها را نسبت به اسلام به عنوان یک "دشمن" برانگیخته بود؛ این تصویر در طول زمان توسط اندیشمندان شرق‌شناس شکل گرفته بود.

وی افزود: تداوم این تصویر در سطوح اجتماعی باعث شده تا امکان رهایی و خلاصی غرب از این تصویر که مسلمانان دشمن سیاسی خارجی آنها هستند، وجود نداشته باشد.

ویراستار "حقوق بشر در عصر جهانی شدن" در ادامه خاطر نشان کرد: حادثه 11 سپتامبر مباحثات و مناظرات درباره تنشهای میان امنیت، قانون مهاجرت، حقوق مدنی اقلیتها و به ویژه اعراب و مسلمانان ساکن در کشورهای غربی را دوباره احیا کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پس از حادثه 11 سپتامبر در نتیجه ترس از تروریسم، شاهد افزایش دیدگاه‌های هستیم که خواهان اعمال محدودیتهای مدنی برای مسلمانان ساکن در جوامع غربی هستند. این محدودیتها تنشهای پیشین میان مسلمانان و کشورهای محل سکونتشان را افزایش داده است. بر این اساس اکثر مسلمانان نسبت به نهادهای اصلی کشور محل سکونتشان از جمله پلیس، احزاب سیاسی و نظام قضایی به دیده تردید می‌نگرند و به آنها اطمینانی ندارند.

وی افزود: یکی از عواملی که به اسلام هراسی و بد نام سازی مسلمانان در جوامع محل سکونتشان کمک زیادی کرده، رسانه‌ها هستند.

وضع قوانین منع حجاب در فرانسه پیامی برای مسلمانان و مهاجران این کشور دارد که آنها تا زمانی در این کشورها جایی دارند که تفاوتهای هویتی و فرهنگی از جمله پوشش و باورها و اعتقادات خود را کنار بگذارند محمود منشی پوری

وی با اشاره به تاثیرگذاری مسلمانان فرانسه بر سیاست خارجی این کشور، گفت: در فرانسه مساله مسلمانان به نوعی به سیاستهای خارجی این کشور نیز گره می‌خورد و جامعه مسلمانان این کشور به طور غیر مستقیم بر سیاست خارجی این کشور تاثیر دارند. اقلیت مسلمان این کشور حدود 5 میلیون نفر هستند و بر سیاستهای خاورمیانه‌ای فرانسه تأثیر دارند. به عنوان مثال مخالفت ژاک شیراک با حمله امریکا به عراق از این رهگذر نیز قابل تامل و بررسی است.

مولف کتاب "سیاست جهانی" گفت: در فرانسه قوانینی برای محدود کردن حجاب زنان و روسری وضع شده است. وضع این قوانین پیامی برای مسلمانان و مهاجران این کشور دارد که آنها تا زمانی در این کشورها جایی دارند که تفاوتهای هویتی و فرهنگی از جمله پوشش و باورها و اعتقادات خود را کنار بگذارند.

منشی پوری خاطر نشان کرد: این چالشها و مسایل باعث شده تا مناظراتی درباره مساله "تکثرگرایی فرهنگی" در کشورهای غربی رخ دهد و فزونی یابد. این مساله مطرح است که تا چه میزان هویت ملی می‌تواند مشارکت مسلمانان در فرهنگ اروپایی را تسهیل کند.

وی افزود: دیدگاه‌های مربوط به "جنگ علیه تروریسم" نیز اسلام را تا یک "افراط گرایی خشن" تقلیل داده و از اسلام چهره‌ای خشن و رادیکال ارائه داده است. بر اساس این دیدگاه عامل اصلی ترور و تهدید علیه هژمونی غرب، اسلام معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد: کشیدن کاریکاتوری از پیامبر اکرم (ص) در دانمارک در سپتامبر 2005 میلادی، ارائه تصویر خشن از پیامبر مسلمانان را در دستور کار داشته است.

وی در پایان یادآور شد: باید توجه داشت که سیاستها، نگرشها، قوانین و قواعد کشورهای غربی که میزبان مسلمانان هستند تعیین کننده روندهای همگرایی مسلمانان در این جوامع هستند. این موضوعات و مسایل شکل دهنده روابط مسلمانان با جوامع محل سکونتشان در غرب هستند.