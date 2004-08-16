به گزارش خبرگزاري مهر، ريوتارو هاشيموتو، نخست وزير اسبق ژاپن در اين سفردر جلسه تهيه پيش نويس گزارش APFED ( نشست آسيا- اقيانوسيه براي محيط زيست و توسعه ) شركت و رياست آن را بر عهده خواهد داشت.
وي همچنين در اين سفر با تعدادي از مقامات عالي رتبه ايراني از جمله معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست ديدار خواهد كرد.
براي شركت در نشست آسيا- اقيانوسيه براي محيط زيست و توسعه
نخست وزير اسبق ژاپن به ايران مي آيد
نخست وزير اسبق ژاپن در ديداري سه روز 27 مرداد ماه جاري به ايران سفر خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، ريوتارو هاشيموتو، نخست وزير اسبق ژاپن در اين سفردر جلسه تهيه پيش نويس گزارش APFED ( نشست آسيا- اقيانوسيه براي محيط زيست و توسعه ) شركت و رياست آن را بر عهده خواهد داشت.
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