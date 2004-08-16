نخست وزير اسبق ژاپن به ايران مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر، ريوتارو هاشيموتو، نخست وزير اسبق ژاپن در اين سفردر جلسه تهيه پيش نويس گزارش APFED ( نشست آسيا- اقيانوسيه براي محيط زيست و توسعه ) شركت و رياست آن را بر عهده خواهد داشت.



وي همچنين در اين سفر با تعدادي از مقامات عالي رتبه ايراني از جمله معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست ديدار خواهد كرد.