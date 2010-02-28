حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با کارهای برجسته این اداره کل در سال 1388 گفت: بازنگری کلی و اصولی در اساسنامه ها و شیوه نامه ها و همچنین بازنگری و اصلاح روشهای اداره کل تشکلات دینی از جمله برنامه های امسال بود که که محصول آن آماده سازی مجموعه ای از اساسنامه های مصوب بود که به این طریق در شرح وظایف میانی- تخصصی یک بازنگری کلی و شفاف سازی و به روز سازی انجام شد و در نهایت به مرحله اجرا رسید.

وی تشکیل دوره سوم انتخابات شورای هیئتات مذهبی در سراسر کشور را از دیگر اقدامات شاخص در سال 88 دانست و در میان دیگر فعالیتهای اداره کل تشکلات دینی به سراسری کردن کنگره های شعر عاشورایی اشاره کرد و گفت: دستاورد سراسری کردن کنگره شعر عاشورایی، تولید 20 جلد کتاب تحت عنوان کتب کف دستی و ارائه محتوا برای آنها و همچنین انتشار چهار جلد کتاب همراه با سی دی به زبان فارسی، ترکی و عربی بوده است.

حجت الاسلام دیلمقانی همچنین گسترش طرح نمایشگاه های فرهنگی و مناسبتهای مذهبی در سراسر کشور با شرکت تشکل های دینی اعم از هیئت مذهبی، کانونهای فرهنگی تبلیغی و مؤسسات فرهنگی را به عنوان کارهای شاخص سال 88 توصیف کرد.

وی در ادامه یادآور شد که در سال 89 طرح و برنامه هایی که استانها برای اداره کل تشکلهای دینی ارسال می کند حدود 10 تا 12 طرح چون ادامه بحث الگو سازی و حمایت از تشکلهای دینی است که از سوی این اداره کل مورد بررسی قرار می گیرند.

دیمقانی اظهار داشت: برگزاری انتخابات کانون مداحان، ادامه برگزاری کنگره های شعر عاشورایی و برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و مناسبتهای مذهبی ، حمایت از تشکلهای محوری شامل کانونهای فرهنگی تبلیغی، انجمنهای اسلامی- محوری، هیئت محوری از جمله فعالیتهایی هستند که در سال 89 ادامه می یابند.

مدیر کل اداره تشکلهای دینی سازمان تبلیغات همچنین فعال سازی هرچه بیشتر تشکلهای میانی تخصصی در امر ساماندهی و تخصصی کردن تعدادی از تشکلهای دینی در سال 89 را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای مثال یک دسته از این تشکلهای دینی در عرصه عفاف و حجاب، آموزش مداحی، ترویج احکام، گفتمانهای دینی، آموزش در رابطه با نحله ها و فرقه های انحرافی برای اطلاع رسانی تخصصی می شوند.