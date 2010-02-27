به گزارش مهر از رویترز فیلم "پرشس" که در فهرست نامزد‌های اصلی جوایز اسکار نیز قرار دارد ،شش جایزه ایمیج از جمله بهترین فیلم و بهترین ستاره نوخاسته را برای بازیگر تازه کار خود گابوری سیدیبه دریافت کرد.



مونیک دیگر بازیگر فیلم نیز جایزه بازیگر نقش مکمل زن را به خود اختصاص داد."پرشس" همچنین برنده جایزه بهترین فیلم مستقل سال شد و جایزه بهترین کارگردانی جوایز ایمیج نیز به لی دنیلز کارگردان این فیلم اهدا شد.



گابوری سیدیبه که از دریافت جایزه به هیجان آمده بود جایزه خود را به تمامی دختران رنگین پوست دنیا تقدیم کرد.از سوی دیگر لی دنیلز نیز گفت :هرگز فراموش نمی کنم که چگونه استودیو‌های هالیوود بار‌ها به او گفتند هیچ کس به تماشای داستان یک دختر سیاهپوست 125 کیلویی که به بیماری ایدز مبتلاست علاقه ای ندارد.اما من فیلمم را در جریان سینمای مستقل ساختم که مورد توجه همه قرار گرفت.



مورگان فریمن بازیگر کهنه کار آمریکایی برای ایفای نقش نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی در فیلم " تسخیر ناپذیر" ساخته کلینت ایستوود برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.



در بخش ادبیات دبورا ویلیس برای نگارش کتاب زندگی نامه میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا برنده جایزه ایمیج شد.

جایزه ایمیج از 41 سال پیش به منظور ستایش از دستاورد های رنگین پوستان آمریکا در زمینه سینما ، تلویزیون ، موسیقی و ادبیات اهدا می شود.



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