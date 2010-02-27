به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 9 اسفند نمایش‌هایی در بخش آزاد یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه اجرا می‌شوند که دانشجویان هنرو معماری و سوره کارگردانی آنها را برعهد دارند.

نمایش "خراکتر" به کارگردانی میثم جهانگیری ساعت 14 و 15:30 از دانشکده هنر ومعماری در سالن کوچک تالار مولوی، نمایش "اعترافات یک ذهن خطرناک " به کارگردانی محسن فیض ساعت 15 و16:30 از دانشکده هنر ومعماری در خانه کوچک نمایش اجرا می‌شوند.

همچنین نمایش‌های "کمدی کیهان"به کارگردانی امیر مشاهیری فرد،پیام سعیدی و جابر رمضانی از دانشکده سوره ساعت 16 و 17:30در سالن استاد صمیمی مفخم و"آقای بکت سکسه فراموش نشود روزی چند نوبت..."به کارگردانی علی مساوات وعلی محمودی از دانشکده هنر ومعماری ساعت 17 و18:30 در سالن استاد سمندریان روی صحنه می روند.

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه از8 تا 15 اسفند دردانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی پردیس هنرهای زیبا، تالار مولوی و خانه کوچک نمایش برگزار می‌شود.