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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۶

سر دلبران

سر دلبران

کتاب "سر دلبران؛ درباره ادبیات و هنر دینی (3)" به کوشش حسین حداد از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: کتاب "سر دلبران" گزینه‌ای است از اثر تدوینی شادروان مرحوم حسین حداد که تحت عنوان "درباره ادبیات و هنر دینی" که محتوی منتخبی از متون تاریخی ادبی کهن و معاصر، مصاحبه و نقد و نظر درباره کتابها و گفتارهای مربوط به شخصیت والامقام حضرت ختمی مرتبت، نبی گرامی اسلام محمد مصطفی(ص) است.

این جنگ‌واره مطالب متنوعی از منتخب کتابها،‌ مقاله‌ها، گفتارها و نقد ونظرها و یکی دو فهرست‌واره موضوعی را برای مخاطبان فراهم ساخته‌ است.

کتاب شامل 4 بخش است با نامهای "سردلبران"، "نقد"، "یادداشت" و "مصاحبه" که هر بخش از چند مطلب خواندنی تشکیل شده ‌است.

گزیده متون کهن با انتخاب علیرضا کمری،‌ گزیده متون بزرگسال به انتخاب محمود حکیمی و گزیده متون گروه سنی کودک و نوجوان به انتخاب حمید گروگان از بخشهای "سردلبران" به شمار می‌آید.

از نویسندگان و منتقدانی که آثارشان در این کتاب به چاپ رسیده می‌توان به محمدرضا سرشار، سید علی موسوی گرمارودی، مهدی کاموس، مصطفی رحماندوست، شکوه قاسم‌نیا و رضا شیرازی اشاره کرد.

کد مطلب 1042206

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