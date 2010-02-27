امکان صدور رای در برخی پرونده ها بدون اعلام نظر پزشکی قانونی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ‌ای با اشاره به ارتباط پزشکی قانونی با تمام اقشار جامعه تصریح کرد: کار در پزشکی قانونی ظرافت و مسوولیت های خاص خود را دارد و باید فضا، امکانات و نیروی فنی لازم برای پزشکی قانونی تامین شود تادر صورت حجم کاری بالا پرسنل پزشکی قانونی با حوصله بیشتری کار کنند.

دادستان کل کشور اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این همایش و استفاده از مقالات آن مشکلات موجود در آینده رفع شود و من نیز در حد توان در این راستا تلاش خواهم کرد.

وی بر ارتباط و تعامل مستمر و تنگانتگ قضات و پزشکان قانونی تاکید کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی باید در بسیاری از پرونده ها که در دستگاه قضایی مطرح می شود مانند تعیین نسب، قتل‌ها، برخی صدمات و... دخالت کند و بسیاری از پرونده ها ی ما به ویژه در تعیین نوع موادمخدر بدون آزمایش‌های پزشکی قانونی به نتیجه نمی رسد.

اژه ای با تاکید براینکه متخصصان و اهل خبره نباید براساس حدس و گمان و به صورت سلیقه‌ای اظهار نظر کنند، یادآور شد: بر اساس این اصل نظر پزشکی قانونی نیز باید صحیح، صریح، مستدل و شفاف باشد.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: قاضی برای صدور حکم و رای مناسب از نظر کارشناسان بهره‌مند شده و در این راستا از متخصصان امر کمک می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قاضی نباید دچار این اشتباه شود که به تنهایی می تواند به تشخیص موضوع دست یابد در حالی‌که باید از نظر کارشناسی پزشکی قانونی که به هیچ وجه دخالت محسوب نمی شود و عین صواب است، در تشخیص موضوع استفاده کند.