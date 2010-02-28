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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

"پسر ارشد من" نوروز روی آنتن می‌رود

"پسر ارشد من" نوروز روی آنتن می‌رود

فیلم تلویزیونی "پسر ارشد من" به کارگردانی سعید اسدی برای پخش در نوروز آماده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای برای پخش در نوروز آماده می‌شود. تصویربرداری این فیلم دیروز شنبه هشتم اسفندماه در تهران شروع شده و تا آخر اسفندماه ادامه دارد. سیروس ابراهیم زاده، رضا بابک، معصومه آقاجانی، مریم امیرجلالی، افسانه ناصری و... بازیگران این فیلم هستند.

داستان فیلم درباره پیرمردی است که در 60 سالگی تصمیم به ازدواج می‌گیرد. عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: سهیل امیر شریفی، حامد رجبی، افشین صادقی، تصویربردار: رضا تقوی، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح لباس: ستاره قلی‌زاده، تهیه‌کننده: افشین صادقی و جواد نوروزبیگی.

سعید اسدی فیلم‌های سینمایی "خیابان بیست و چهارم"، "عشق گمشده"، "آواز قو" و "سیب سرخ حوا" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1042217

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