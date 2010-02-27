دیدار مشاور شهردار پاریس با استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جرالد تیبو که برای شرکت در همایش محیط زیست علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در تهران به سر می برد همچنین در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران هم شرکت کرد.

دراین کار گروه استاندار تهران با تأکید بر اراده جدی دولت برای کاهش آلودگی هوا به تجربیات ارزنده کارشناسان ایرانی و اعضای کارگروه اشاره وبر استفاده از تجربیات دیگر کشورها تأکید کرد.

مرتضی تمدن پاکسازی هوای تهران را در ارتقاء کیفیت زندگی، سلامت و بهداشت ،نشاط و افزایش کیفیت کار مهم ذکر کرد.

در این نشست مشاور شهردار پاریس درکاهش آلودگی هوا نیز برنقش قانون،دولت ،برنامه ریزی شهری و فرهنگ سازی برای کاهش آلودگی و پاکسازی هوا تأکید کرد و افزود:هر شهر ویژگی های خاص خود و نحوه تولید آلودگی خود را دارد و لازم است بررسیهای دقیق کارشناسی جهت برنامه ریزی برای هر شهر انجام شود.

تیبو همچنین تجربیات و تجهیزات تهران برای بررسی کیفیت هوا و پیشگیری از آلودگی را خوب توصیف و برای تبادل نظر با کارشناسان ایرانی اعلام آمادگی کرد.