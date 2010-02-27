نتانیاهو در صدر افراد تحت تعقیب قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ضاحی خلفان اظهار داشت : در صورت اثبات دست داشتن موساد در ترور مبحوح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صدر فهرست افراد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کسانی را که در برنامه ریزی، نظارت و اجرای ترور مبحوح دست داشته اند، تحت تعقیب قرار خواهیم داد و اگر به طور قاطع ثابت شود که موساد در این ترور دست داشته است، "مائیر داگان" رئیس موساد و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در صدر فهرست افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

پلیس دبی اخیرا از وجود مدارکی مربوط به شماری از قاتلان مبحوح به ویژه آزمایش DNA و اثر انگشت آنها خبر داد که هویت قاتلان را مشخص می کند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به دست عاملان موساد به شهادت رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتهای مقاومت علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.