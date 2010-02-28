به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت سالانه "طراحی ابزار سبز" در راستای افزایش تولید محصولات دوستدار محیط زیست به صورت سالانه برگزار می شود و برترینهای این دور از رقابت به این ترتیب معرفی شده اند:

نرم افزار بهبود زندگی یا Augmented Living

این نرم افزار به منظور کمک به انتخاب مناسب فروشگاههای محلی فروش محصولات سبز و قابل بازیافت ابداع شده است و کاربر با استفاده از آن می تواند بارکد کالا را اسکن کرده و اطلاعات دقیقی را در رابطه با کالا به دست آورد

صندلی مولد انرژی

در این صندلی های متحرک حرکات تاب مانند صندلی به جریان الکتریکی تبدیل می شود و در نهایت می توان این جریان انرژی را برای روشن کردن انواع تجهیزات الکترونیک مورد استفاده قرار داد

صفحات نوری خانگی

بیشتر صفحه های نوری به منظور ذخیره نور خورشید طراحی شده اند اما رتبه سوم رقابت طراحی ابزار سبز به صفحه ای اختصاص دارد که می تواند نورهای موجود در محیط خانه را جذب کرده و آنها را دوباره به انرژی تبدیل کند

ماوس زیستی

این ماوس رایانه ای نیازی به منبع انرژی نداشته و بی سیم است و در عوض عناصر فیزیوالکتریکی که در پوسته ساخته شده از غلافهای پنبه بازیافت شده قرار دارند انرژی جنبشی حرکات ماوس، کلیک کردن و چرخش چرخهای ماوس را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و این انرژی نیز صرف تامین انرژی مورد نیاز ارتباط بی سیم با رایانه می شود

انرژی انسانی

این دو طرح جهت استفاده از نیروی انسان برای تولید انرژی ارائه شده اند که یکی از آنها با کشیده شدن بر روی سطوح مسطحی مانند میز برای شارژ تجهیزاتی مانند تلفن همراه استفاده می شود و دیگری با اتصال به دوچرخه از حرکات آن برای شارژ تجهیزات پرانرژی مانند تلفنهای هوشمند استفاده می کند

شارژر زیستی

این ابزار از پلاستیکهای بازیافت شده و 40 درصد از فیبرهای طبیعی ساخته شده است و زمان سنجی داخلی آن از به هدر رفتن انرژی پس از شارژ شدن تجهیزات الکترونیکی جلوگیری می کند