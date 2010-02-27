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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۱

نیکول کیدمن در یک فیلم کمدی بازی می‌کند

نیکول کیدمن در یک فیلم کمدی بازی می‌کند

نیکول کیدمن بازیگر نامدار استرالیایی هالیوود مشغول مذاکره برای ایفای نقش در فیلم جدید آدام سندلر است.

به گزارش مهر از امپایرآنلاین آدام سندلر کمدین امریکایی مراحل پیش تولید فیلم جدید خود با عنوان "برو دنبالش" را طی می کند. در این فیلم علاوه بر خود سندلر ، جنیفر انیستن در نقش اصلی بازی می‌کند.

در این فیلم نیکول کیدمن قرار است ایفاگر نقشی کوتاه باشد.بروکلین دکر و دیو متیوز دیگر بازیگرانی هستند که برای ایفای نقش های مکمل فیلم " برو دنبالش" برگزیده شده‌اند.

این فیلم کمدی که سندلر علاوه بر بازی در نقش اصلی ، تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد ،ماه آینده به کارگردانی دنیس دوگان در لس آنجلس کلید می خورد.
کد مطلب 1042228

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