به گزارش مهر از امپایرآنلاین آدام سندلر کمدین امریکایی مراحل پیش تولید فیلم جدید خود با عنوان "برو دنبالش" را طی می کند. در این فیلم علاوه بر خود سندلر ، جنیفر انیستن در نقش اصلی بازی می‌کند.



در این فیلم نیکول کیدمن قرار است ایفاگر نقشی کوتاه باشد.بروکلین دکر و دیو متیوز دیگر بازیگرانی هستند که برای ایفای نقش های مکمل فیلم " برو دنبالش" برگزیده شده‌اند.



این فیلم کمدی که سندلر علاوه بر بازی در نقش اصلی ، تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد ،ماه آینده به کارگردانی دنیس دوگان در لس آنجلس کلید می خورد.



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