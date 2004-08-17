به دنبال جذب چند بازيكن خارجي هستيم

محمد رضا داورزني مديرعامل باشگاه صنام درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : ميلوويچ با 2 متر قد، متولد 1982 است كه 8 بار با تيم جوانان صربستان بازي كرد و اندرجا هم كه 194 سانتي متر قد دارد، سواي عضويت درتيم جوانان صربستان عنوان قهرماني باشگاه هاي اين كشور درسال 2003 - 2000 را هم در كارنامه خود دارد كه درخواست كرده ايم تا رواديد آنها صادرشود.

داورزني افزود: ما همچنان دنبال كاراحمد صلاح الدين بازيكن ملي پوش تيم الاهلي قاهره هم هستيم و نمابرمجددي را هم براي دو بازيكن چيني از جمله تانگ ميائو فرستاده ايم تا در صورت تمايل به ايران بيايند. از بين اين چند كانديدا دو نفر را استخدام خواهيم كرد.

وي در پايان گفت: بازيكنان ايراني ما در حال تمرين هستند و من فكرمي كنم امسال هم تيم خوب و به نسبتا جوان شده اي خواهيم داشت.