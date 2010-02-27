45 میلیارد ریال برای بهسازی راه های روستایی مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران در ساری افزود: در برنامه ریزی توسعه و عمران روستاها، راه های ارتباطی یکی از محورهای اصلی بوده و نقطه آغاز فعالیت های عمرانی دیگر نظیر آب، ‌برق، بهداشت و آموزش محسوب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: راه های روستایی به دلیل اتصال روستاها و مناطق روستایی و عشایری به شهرها و مراکز صنعتی می توانند نقش بسیار مهمی را در جا به جایی محصولات کشاورزی و دامی ایفاء کنند.

رحیمی بیان کرد: اداره کل راه و ترابری مازندران در راستای فعالیت های خود در زمینه ایجاد راه های روستایی مناسب در استانی مازندران به دلیل تعدد روستاها اقدامات گسترده ای را در دستور کار خود دارد.

مدیرکل راه و ترابری استان با اشاره به نگاه ویژه دولت و وزارت راه به بهسازی محورهای روستایی خاطرنشان کرد: دولت نگاه ویژه ای به راه های روستایی استان داشته چرا که محورهای روستایی استان توسعه همه جانبه مازندران در تمامی بخش ها به خصوص تولیدات کشاورزی ایفاء می کنند.

به گفته وی، با پیگیری مسؤلین استانی و کشوری برای تکمیل برخی از پروژه های راه های روستایی استان علاوه بر اعتبارات قبلی در مرحله اول ، مبلغ اعتباری را بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال برای بهسازی و آسفالت بیش از ۳۳ پروژه روستایی از محل افزایش اعتبارطرح بهسازی راه های روستایی در سال جاری اختصاص داده شد.

وی افزود: از 9 هزار و 804 کیلومتر راه های موجود مازندران، هفت هزار و 503 کیلومتر راه های روستایی محسوب می شوند.