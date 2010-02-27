کاهش تعرفه واردات خودرو به اقتصاد ملی و اشتغال ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران خودرو اعلام کرد در صورتی که تعرفه واردات خودرو در کشور کاهش یابد، به اقتصاد سایر کشور ها کمک می کند و به صنعت و اقتصاد ملی ضربه خواهد خورد.

عبدالله بابایی اظهار داشت: با توجه به افزایش کالاها در انبارهای جهانی بیشتر تولید کنندگان به دلیل رهایی از ورشکستگی کالای خود را زیر قیمت تو لید می فروشند و چنانچه در مورد افزایش تعرفه‏ ها تعللی صورت گیرد، راهی برای رونق صنایع داخلی باقی نخواهد ماند.

بابایی با بیان اینکه کاهش تعرفه هاى واردات خودرو موجب تعدیل نیروى کار و بحران بیکارى در کشور مى شود، اظهار داشت: با ورود هر خودرو 2 فرصت شغلى در صنعت کشور از بین خواهد رفت زیرا رکود درصنعت خودرو بسیاری از صنایع مادر از جمله فولاد، آلومنییوم و پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به تبع آن صنایع پایین دستی و صد ها قطعه ساز نیز تعطیل می شوند.

وی افزود: در صورت کاهش تعرفه به نوعی مشکل اشتغال کشورهای دیگر را حل کرده و مشکل اشتغال در کشور خودمان بیشتر خواهد شد. همچنین در خروج ارز از کشور و بخش اشتغال با مشکلات جدی رو به رو خواهیم شد.

مدیرارتباطات وامور بین الملل ایران خودرو تصریح کرد: افزایش و کاهش تعرفه هاى خودروهاى وارداتی باید اصولى، علمى و کارشناسى باشد به نحوی که به تولید کننده داخلى و مصرف کننده کمترین آسیب وارد شود. هر نوع تغییر تعرفه واردات خودرو باید به طور دقیق مورد بررسى قرار گیرد تا به بخش صنعت لطمه اى وارد نشود.

بابایی افزود: در حال حاضر امکان کاهش تعرفه ها با توجه به رکود اقتصاد دنیا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. نوسان تعرفه واردات خودرو در کوتاه مدت زیان آور خواهد بود، انتخاب نقطه ای که نوسان تعرفه ها را دقیقا مشخص کند نیازمند مطالعه و کارشناسی دقیق است.

وی با اشاره به اینکه کشور ما نیاز به بازنگری در تعرفه ها برای حمایت از صنایع داخلی دارد، اظهار داشت: برای حمایت از خودروسازان و رقابت در بازارهای جهانی باید تعرفه های واردات مواد خام، قطعات و دستگاههای صنعتی در کشور کاهش پیدا کند و در این زمینه کاهش تعرفه واردات خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.

این مقام ایران خودرو تاکید کرد: به صورت کلی کاهش تعرفه ها باید متناسب با بهبود فضای کسب و کار صنعتی صورت پذیرد و این امر درخصوص همه صنایع تولیدی کشور صدق می کند. تولید کننده داخلی چگونه باید با وجود تفاوتهای فاحش دربرخی از پارامتر ها با تولید کننده خارجی رقابت کند؟ درحالی که تولید کننده داخلی باید سود تسهیلات بانکی بالای 25 درصد و نرخ تورم 16 درصد را بپردازد و با خودروساز خارجی با نرخ تسهیلات کمتر از 3 درصد و تورم 2 درصد و دهها عامل دیگر به رقابت بپردازد.

وی تاکید کرد: درحال حاضر خودرو سازان داخلی برای واردات سی کی دی تا 64 درصد حقوق و سود بازرگانی پرداخت می کنند و برای جبران تفاوتهای مذکور، تعرفه های واردات خودرو حتی باید بیشتر از سال قبل تعیین شود زیرا در شرایط فعلی بازار جهانی حتی کشورهایی که ادعای سرآمدی اقتصاد آزاد را دارند و عضو سازمان تجارت جهانی نیز هستند برای جلوگیری از توسعه بحران اقتصادی برخی از اقلام وارداتی، تعرفه سنگینی وضع کرده اند.

بابایی افزود: کاهش تعرفه واردات خودرو تنشهای بسیاری در صنعت کشور به خصوص در خودروسازان به وجود خواهد آورد و مشکلات جبران ناپذیری در صنعت خودرو پدید می آید. آثار هدفمند کردن یارانه ها درسال آتی درعمل باید بررسی شود. کاهش تعرفه متناسب با بهبود فضای کسب و کار باید صورت بپذیرد و از اهرم کاهش تعرفه در دورهای مذاکراتی پس از پیوستن به تجارت جهانی جهت اخذ امتیاز برای صنایع داخلی و مصرف کنندگان کالاها بهره برداری شود.