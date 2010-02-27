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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۸

آیت الله معلمی:

دستگیری ریگی پاداشی برای ملت ایران است

ساری-خبرگزاری مهر: نماینده مردم مازنداران در مجلس خبرگان رهبری گفت: دستگیری عبدالمالک ریگی پاداشی برای حضور حماسی ملت ایران در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، آیت الله علی معلمی بعد از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان قائمشهر گفت: دستگیری این شرور خبر مسرت بخشی برای مردم بود و این موفقیت بزرگ نتیجه حضور مردم در 9 دی و 22 بهمن سال جاری بود.

امام جمعه قائمشهر با اشاره به اینکه با دستگیری عبدالمالک ریگی سرویسهای جاسوسی دنیا مات و مبهود شدند تصریح کرد: این شرور برای برخی دشمنان انقلاب ایران مهم بود و حتی ارتش پاکستان نیز به علت حمایت از ریگی اجازه همکاری دولت این کشور با ایران را نمی داد.

وی به ادعاهای پوچ و توخالی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا در طول هشت سال گذشته با لشکرکشی ها و آدمکشی های مختلف به دنبال دستگیری بن لادن است ولی سربازان گمنام امام زمان توانستند حتی بدون یک قطره خونریزی شروری بدتر از بن لادن را دستگیری کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش به نتیجه کمیسیون تحقیق این مجلس اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر مجلس خبرگان رهبری گزارش کمیسیون تحقیق در راستای بررسی وضعیت تغییر یا پابرجایی خصوصیات رهبری از ابتدای آغاز رهبری تا کنون اعلام شد.

معلمی ادامه داد: بر اساس گزارش این کمیسیون 15 نفره خصوصیات بارز مقام معظم رهبری پس از رحلت امام خمینی(ره) تا کنون نه تنها کاهش نیافته بلکه تبلور آن در راستای خط امام افزایش یافته است.

کد مطلب 1042239

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