مسلمانان آمریکا در مقایسه با دیگر اقلیتها محدودیتهای بیشتری دارند

پروفسور امید صافی استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کارولینای شمالی در مورد این موضوع که مسلمانان از چه جایگاهی در آمریکا برخودرار هستند به خبرنگار مهر گفت: در خصوص اهمیت مسلمانان در جامعه آمریکا باید به مسئله جمعیت توجه کرد. جمعیت مسلمانان آمریکا طی 30 سال از سال 1970 به بعد رشد سریعی داشته است.

وی افزود: در سال 1970 میلادی، مسلمانان آمریکا 100 هزار نفر بودند. تا سال 2006 میلادی این تعداد به 6 میلیون نفر رسیده است. این رشد سریع جمعیتی در نتیجه دو عامل بوده است. عامل اول به مسئله مهاجرت مسلمانان از کشورهای جنوب آسیا و جهان عرب به آمریکا بر می‌گردد. عامل دیگر گرویدن به دین اسلام از سوی آمریکایی‌ها است.

صافی تصریح کرد: بین اقلیت مسلمان در جامعه آمریکا با سایر اقلیتها شکافها و تبعیضات زیادی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال مسلمانان در مقایسه با یهودیها تبعیضهای زیادی را متحمل می‌شوند. آنها از نهادهای مدنی به مانند یهودیان برخوردار نیستند.

وی یادآور شد: مسلمانان به نوعی مورد بی توجهی رسانه‌های آمریکایی هستند. رسانه‌ها کمتر به هنرمندان، ورزشکاران، اندیشمندان و موسیقی‌دانان مسلمان می‌پردازند و شاید در این میان تنها از ورزشکاران نام بیشتری برده شود و مجال حضور بیشتر در رسانه‌ها را داشته باشند.

استاد دانشگاه کارولینای شمالی در ادامه گفت: به عبارت دیگر مسلمانان آمریکا در "جامعه" حضور دارند ولی در "فرهنگ عمومی" اجتماع گم هستند و جایگاهی ندارند و اجازه خودنمایی و مطرح شدن را ندارند.