رشد 68 درصدی صید کیلکا در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر شنبه در جمع مدیران شیلاتی استان در بابلسر افزود: منابع و ذخایر آبزیان دریا به ویژه ماهیان کیلکا از لحاظ تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه و نیز تامین فرآورده های دام و طیور نقش و جایگاه مهمی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در یازده ماهه امسال حدود 19 هزار و 500 تن ماهی کیلکا در دریای مازندران صید شده است.

حبیب نژاد گفت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 11 هزار و 526 تن بوده رشد 68 درصدی را در سبد صید صیادان نشان می دهد و این در حالی است که تعداد شب های صید تنها 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه سرانه صید هر شناور از دریای خزر در سال گذشته 235 تن بوده اظهار داشت: این میزان امسال به 441 تن افزایش یافته است.

به گفته وی، سرانه صید هر شناور در دریای مازندران با رشد 88 درصدی در یازده ماهه امسال مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه 515 تن از صید صیادان به مصرف انسانی و مابقی جهت تبدیل به سایر فرآورده های مورد نیاز دام و طیور تحویل کارخانجات خوراک دام و طیور استان می شود افزود: ارزش اقتصادی ماهیان صید شده بالغ بر سه میلیارد و 800 میلیون تومان برآور شده است.

وی افزود: در حال حاضر 44 فروند شناور کیلکاگیر با حدود 500 نفر صیاد از طریق صید ماهی کیلکا در مازندران فعالیت می کنند.

حبیب نژاد گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ماهی کیلکا مصرف انسانی دو هزار و 800 ریال و قیمت ماهی پودری دو هزار و 50 ریال است.