سونامی سواحل شیلی را در هم می نوردد/ افزایش تلفات به 79 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از رئیس جمهوری شیلی اعلام کرد که امواج سونامی سواحل کشور را طی یک ساعت آینده در هم می نوردد و هم اکنون تخلیه سکان آغاز شده است.

وی گفت : امواج سونامی جزیره ایستر را طی یک ساعت آینده در هم می نوردد.

همچنین آخرین گزارشها آمار تلفات را 79 نفر اعلام کرده است و احتمال افزایش کشته ها و مجروحین وجود دارد.

همچنین نخست وزیر ژاپن به دولت خود دستور داده تا آماده کمک به زلزله زدگان در صورت نیاز باشند.

در همین حال در نیوزیلند درباره وقوع سونامی هشدار داده شد و آمادگی برای سونامی تا زمانی که پیامی عادی مبنی بر نبود این فاجعه منتشر نشود، ادامه دارد.

این درحالی است که وزارت دفاع و مدیریت بحران نیوزیلند احتمال هرگونه تهدید سونامی را پس از این زلزله رد کرده اند.

امروز شنبه زلزله ای با مقیاس 8.8 دهم ریشتر شهر کانسپسیون در 90 کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند.

مؤسسه برنامه ریزی ژئوپلیتیک آمریکا همچنین گزارش داده است که زمین لرزه سبب تخریب برخی ساختمانها در سانتیاگو شده و بخشهایی از راههای شهر مسدود شده است.

این مؤسسه دربارهاحتمال بروز سونامی در کلمبیا، کاستاریکا، پاناما و قطب جنوب هشدار داده است.