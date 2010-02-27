آمریکا در پی جلب حمایت برزیل در شورای امنیت برای تحریم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا در پی آن است تا حمایت کشورهای حاضر در شورای امنیت را برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران جلب کند و با توجه به آنکه برزیل تمایلی برای اعمال دور جدید تحریمها علیه این کشور ندارد واشنگتن در حال فشار وارد کردن بر ریودوژانیرو است تا حمایت آن را نیز در این راه جلب کند.

در همین ارتباط اعلام شده که "ویلیام برنز" دیپلمات کهنه کار آمریکایی در حال رایزنی با کشورهای مختلف برای جلب حمایت آنها علیه ایران است و قرار است در این راه به برزیل نیز سفر کند.

"پیتر کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هدف از سفر برنز به برزیل را گفتگو درباره ایران اعلام کرده است.

علاوه بر آن "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز از چهارشنبه هفته جاری سفر خود به آمریکای لاتین و حوزه کارائیب را آغاز می کند و در اولین گام با "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل دیدار و گفتگو می کند.



تحرکات خصمانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با تحریک رژیم صهیونیستی برای تصویب قطعنامه جدید بر ضد ایران در شورای امنیت به سبب تسلیم نشدن کشورمان در برابر خواسته های زیاده خواهانه و غیر قانونی غرب و پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود همچنان ادامه دارد و مقامهای آمریکایی حتی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز سفر می کنند تا با طرح ادعاهای واهی بر ضد کشورمان، آنها را با تلاشهای ضد ایرانی همراه کنند، هر چند تا کنون در این زمینه موفقیتی کسب نکرده اند.