پایان دوره دوم فعالیت کمیته ملی حافظه جهانی/ کمیته در انتظارترکیب جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دوره دوساله اخیر (86 تا 88) عضویت در این کمیته‌ها اخیراً به پایان رسید و در پایان امسال هم دوره سوم فعالیت کمیته آغاز خواهد شد.

احکام اعضای جدید کمیته پس از معرفی از سوی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برای دوره‌ای 2 ساله صادر خواهد شد.

کمیته ملی حافظه جهانی 15 نفر عضو دارد که 8 نفر آن اعضای حقوقی و نمایندگان صاحبنظر مراکز اسنادی و 7 نفر دیگر عضو حقیقی هستند که از صاحبنظران و متخصصان میراث مستند محسوب می شوند.



در حال حاضر علی‌اکبر اشعری، رسول جعفریان، سید محمود مرعشی، طه هاشمی، فرهاد اعتمادی، فاطمه فهیم‌نیا، محمدرضا فاضل‌هاشمی و شهرام بلوریان اعضای حقوقی این کمیته و محمدعلی احمدی ابهری، اکبر ایرانی، فریبرز خسروی، محمدحسن سمسار، فریبا فرزام و سیداصغر قریشی نیز اعضای حقیقی آن را تشکیل می‌دهند.

همچنین محمدعلی احمدی ابهری، معصومه سادات میرپوریان، سیدصادق حسینی‌اشکوری، سوسن اصیلی، فرهاد اعتمادی، ابوالفضل حسن‌آبادی، علی خاکپور، رضا فراستی، فریبا فرزام، ناهید فرضی، معصومه سادات میرپوریان و هادی هاشمیان نیز اعضای فعلی گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی‌اند.

کمیته ملی حافظه جهانی در سال 1384 و با هدف تدوین دستورالعمل‌های لازم برای انتخاب آثار برتر جهت ثبت در حافظه ملی و جهانی و حمایت از دارندگان آثار به منظور برخورداری از امکانات استاندارد حفظ، نگهداری و معرفی آثار در کتابخانه ملی تشکیل و فعالیت این کمیته با حضور تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال شد.