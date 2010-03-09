12 هزار راس دام در آسارا کرج رایگان واکسینه شدند

رمضان آسارایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بیماری تب برفکی دام یک بیماری عفونی و واگیر است که به لحاظ خسارتهای اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی به شمار می رود.

وی اظهار داشت: در طرح واکسیناسیون در مجموع در بخش آسارا 12 هزار راس گوسفند و 530 راس گاو علیه این بیماری واکسینه شدند.

وی خاطرنشان کرد: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی برای گاوها طی مدت 20 روز و برای گوسفندها طی مدت یک ماه و 10 روز انجام شد.

مسئول دامپزشکی بخش آسارا کرج گفت: این طرح تا پایان اسفند ماه جاری ادامه دارد.

آسارایی افزود: با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری بیماری تب برفکی، سازمان دامپزشکی در فواصل مختلف عملیات واکسیناسیون رایگان را اجرا می کند.

وی یادآور شد: با توجه به میزان بالای تولیدات و فرآورده های دامی دامهای بخش آسارا کرج رعایت موازین بهداشتی بسیار لازم و ضروری است.