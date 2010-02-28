پیش فروش بلیتهای نوروزی در کرج آغاز شد

داوود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پیش فروش بلیت های نوروزی نیز از امروز شنبه 8اسفندماه در کرج غاز شده است.

این مسئول افزود: اکنون کرج دارای یک پایانه مسافربری بین شهری و شش پایانه شهری است، پایانه مسافربری شهید کلانتری به عنوان پایانه بین شهری کرج دارای 19 شرکت مسافربری است که در این پایانه به طور متوسط روزانه 260 سرویس اتوبوس و حدود پنج هزار و 600 مسافر به شهرهای مختلف کشور جابه جا می شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل ستاد نوروزی، پایانه های مسافربری کرج قبل از فرا رسیدن سال جدید ساماندهی می شود.

شعبانی عنوان کرد: تهیه فهرست کشیک نوروزی اتوبوس ها، برنامه ریزی برای سرویس های دربستی اتوبوسرانی، بهسازی پایانه شهید کلانتری و هماهنگی با شرکتهای خدماتی و نگهبانی درخصوص ایام نوروز از جمله برنامه های در دست اقدام است.

وی ادامه داد: هماهنگی با جمعیت هلال احمر، آتش نشانی ، نیروی انتظامی و امداد خودرو جهت استقرار در پایانه شهید کلانتری، تزیینات پایانه، چیدمان سفره هفت سین و پذیرائی از مسافرین نوروزی در پایانه شهید کلانتری ازجمله دیگر اقدامات پیش بینی شده در کرج است.