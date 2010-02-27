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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

سرمربی مقاومت استعفا کرد

سرمربی مقاومت استعفا کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: داود مهابادی سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز از سمت خود در این تیم استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، تیم مقاومت سپاسی شیراز که هفته های آغازین لیگ برتر را با نتایج خوبی پشت سر گذاشت و به صدر جدول نیز رسید طی چند هفته گذشته در شرایط رو به نزولی قرار گرفت و در پی آن در دیدارهای اخیر خود دچار نکامیهای متوالی شده بود.

چندی پیش شایعه جدایی وی از تیم مقاومت مطرح شد که جعفری مدیر باشگاه ضمن تکذیب آن اعلام کرد که مقاومت از مهابادی به طور کامل حمایت می کند.

داوود مهابادی در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: به دلیل شرایط پیش آمده تصمیم به استعفا گرفته ام.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از شما خواسته شده که استعفا دهید یا این تصمیم خودتان بوده است نیز بیان کرد: هیچکس از من چنین درخواستی نداشته و خود من تصمیم گرفتم که استعفا دهم.

کد مطلب 1042256

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