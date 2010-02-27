تدوین آئین نامه کرسیهای آزاداندیشی در وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یوسف قرشی دبیر کمیته تدوین آئین نامه اجرایی کرسی های آزاد اندیشی با اعلام این خبر گفت : تهیه آئین نامه اجرایی کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاهها به منظور ایجاد محافل علمی جهت ابراز آزاد نظرات در راستای تولید علم در دستور کار معاونت فرهنگی وزارت علوم قرار گرفته است که طی جلساتی با حضور نمایندگان دانشگاههای تهران، امیرکبیر، شریف، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد و همچنین نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها تدوین خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم آزادی اندیشه به عنوان سنت دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی و ایجاد فرهنگ توام تضارب آراء و تعامل علمی افزود: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت راه اندازی کرسی های مناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، آیین نامه کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حال تدوین است که پس از تصویب، جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

قرشی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته تدوین دستورالعمل اجرایی تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی، نقد و مناظره، وظیفه این کمیته را بررسی و بحث درباره مفاد آئین‌نامه مذکور دانست و گفت: تا کنون در این جلسات به مباحثی همچون مقدمه آئین نامه، توضیح مفاهیم و تعاریف مندرج در آئین نامه، تشخیص مرجع صلاحیت دار جهت پیگیری کرسی‌های آزاد اندیشی و بررسی اسناد بالادستی پرداخته شده است و از جلسات آینده پیش نویس آئین‌نامه و بندهای آن بررسی می‌شود.