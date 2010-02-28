وزرات خارجه مسئله گرد و غبار را با تعاملات دیپلماتیک حل کند

هرمز محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگریهای انجام شده از سوی رئیس سازمان محیط زیست در نشستهای چند جانبه بین المللی و همین طور فعالیتهای استاندار خوزستان تاکید کرد: مکاتبات نهایی با پالایشگاه خوزستان انجام شده و آنها آمادگی انجام تعهدات خود را دارند اما وزارت نفت هم با منع قانونی که از سوی دیوان محاسبات اعمال شده فعلا فعالیتی نمی کند.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست اضافه کرد: گرد وغبار به طور کامل ربطی به خوزستان ندارد ولی محل نشیمن آن خوزستان است و آسیبهای آن نصیب مردم می شود.

با این حال پیشتر وزارت نفت ایران موظف شده بود طبق تعاملات درون بخشی برای مقابله با پدیده گرد وغبار در استانهای جنوبی که در برخی مواقع تا مرکز و شمال ایران را نیز متاثر می کرد مانچ پاشی رایگان را انجام دهد ولی نه تنها این امر تا کنون محقق نشده که وزارت نفت خواستار مبلغ 407 تومان در ازای هر لیتر مانچ شده است.

گرد وغبار عربی در حالی در زمستان به سراغ مناطق جنوب، غرب و جنوب غرب ایران آمده که کشور، میزبان بارشهای وسیع باران است. با این حال انتظار می رود با اقدام دستگاههای اجرایی و ناظر و همین طور داری قدرت دیپلماتیک از بروز فاجعه ای انسانی در فصول گرم سال آینده جلوگیری شود.