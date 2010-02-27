40 درصد توان بازرسی صرف شکایات مردمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد آبیار عصر شنبه در جمع کارکنان بازرسی کرمان گفت: بازرسی تمام توان خود را برای رسیدگی به مشکلات مردمی و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاههای مختلف بکار گرفته است.

وی گفت: هم اکنون 40 درصد توان بازرسی کرمان در راستای رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به مردم بکار گرفته شده است و همین مسئله موجب بالا رفتن سطح رضایتمندی مردم می باشد.

وی تصریح کرد: نقش این اداره کل در مسیر سلامت اداری بسیار مهم و کم نظیر است اما اداره کل بازرسی استان از توان اداری و نیروی کارشناسی کافی برخوردار نیست با این همه، اقدامات و آثار فعالیتهای آن در سطح استان چشمگیر است.

آبیار اضافه کرد: سیاست و اولویت اصلی سازمان بازرسی در سال 89 مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی می باشد.

وی گفت: بزودی با حمایت ویژه دستگاه قضایی قطعا نتایج و آثار ارزنده ای را در زمینه مبارزه با این مفاسد و سالم سازی روابط اقتصادی در جامعه شاهد خواهیم بود.

