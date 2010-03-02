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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

کاظم‌زاده در گفتگو با مهر:

رادیو فرهنگ 16 ساعت ویژه برنامه تحویل سال پخش می‌‌کند

رادیو فرهنگ 16 ساعت ویژه برنامه تحویل سال پخش می‌‌کند

کامران کاظم‌زاده مدیر رادیو فرهنگ از پخش 5/16 ساعت ویژه برنامه تحویل سال و دیگر برنامه‌های نوروزی این شبکه همچون "پنجره‌های رو به مهتاب" و "ترانه‌های سرزمین من" خبر داد.

کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ درباره برنامه‌های نوروزی این شبکه به خبرنگار مهر گفت: ویژه برنامه تحویل سال 29 اسفندماه از ساعت 7:30 صبح تا 12 بامداد پخش می‌شود. این ویژه برنامه به نوروز کشورهای فارسی زبان، آداب و رسوم نوروز و ... می‌پردازد. برنامه "پنجره‌های رو به مهتاب" از اول فروردین‌ماه هر شب از ساعت 21:30 روی آنتن می‌رود که آیین‌های نوروزی را بررسی می‌کند.

وی در ادامه افزود: برنامه "سال‌نما" با مضمون گاه‌شماری از اول فروردین ساعت 19:30 پخش می‌شود. برنامه "شبستان"، "ترانه‌های سرزمین من"، "تازه به تازه نو به نو" و "نغمه‌های جاویدان" از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه فرهنگ است. برنامه "دانش‌وران" هم در نوروز با موضوع چهره‌های شاخص و برجسته تهیه می‌شود.

مدیر رادیو فرهنگ خاطرنشان ساخت: برنامه "پیک نوروزی"، "زمزمه‌های بهاری"، "نیستان"، "شکل دگر خندیدن"، "هفت اقلیم" و "مجله فرهنگی" در نوروز 89 پخش می‌شوند. در مجموع بخش عمده برنامه‌های نوروزی رادیو فرهنگ، فرهنگی و ادبی است.

کد مطلب 1042274

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