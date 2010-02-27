به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کادرفنی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان، اردوهای آماده سازی این تیم تا پایان سال 1388 شامل 3 اردوی مقطعی کوتاه مدت در کمپ تیم‌های ملی خواهد بود.

بر این اساس نخستین اردوی این تیم از عصر فردا(یکشنبه) نهم اسفندماه به مدت 4 روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود. سپس شاگردان دوستی 3 روز استراحت کرده و از روز یکشنبه شانزدهم مرحله بعدی این اردو آغاز و تا بیستم اسفندماه انجام می شود. از 23 تا 27 اسفندماه هم آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر 19 سال در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

برای حضور در اردوی نخست تیم زیر 19 سال کادر فنی این تیم از ایمان صادقی، صادق بارانی، یعقوب کریمی(استقلال)، مهرگان گلبرگ و سعید مرتضوی (داماش گیلان)، هادی محمدی (درنا)، محمدرضا خانزاد(راه‌آهن)، امیر تهمورثی(برق شیراز)، کامران تجری(انتظام)، نعیم استوار(پیکان)، علیرضا جهانبخش(داماش)، مرتضی پورعلی‌گنجی(نساجی مازندران)، فرزین گروسیان(شموشک)، علی گودرزی، ایمان شیرازی، پژمان قرمزی(ذوب‌آهن)، بهرام دباغ و محمد لطفی ملکی(تراکتورسازی تبریز)، میلاد غریبی(گچساران)، محمد عبیات(استقلال اهواز)، احسان برنجی‌زاده(حفاری اهواز)، علی آل‌کثیر(اهواز)، علیرضا بیراوند(نیروی زمینی)، سجاد سهامی(همدان) و قربان افراسیابی(ابومسلم) دعوت به عمل آورده است.

همچنین طبق هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) گرجستان فروردین ماه سال 1389 برای انجام 2 دیدار دوستانه با شاگردان دوستی به ایران سفر کند که هنوز زمان حضور این تیم در تهران قطعی نشده است.

تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال(جوانان) آسیا که طی روزهای سوم تا هجدهم اکتبر سال 2010 (یازدهم تا بیست و ششم مهرماه سال 1389) در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کنند.