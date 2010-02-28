به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی در نشستی با اصحاب رسانه و جمعی از اعضای تشکلهای میراث فرهنگی اصفهان به وقایعی که روز پنجشنبه گذشته در جریان بازدید اصحاب رسانه از برج جهان نما رخ داد اشاره کرد و اظهار داشت: مهلت تعیین شده از سوی یونسکو برای کاهش ارتفاع این برج روبه اتمام است و لذا اقدام دیرهنگام در این خصوص به میدان امام آسیب خواهد رساند و این اثر را از فهرست آثار جهانی حذف می کند .

استاندار اصفهان در این خصوص به حذف یکی از آثار تاریخی آلمان از فهرست آثار جهانی توسط یونسکو در چند روز گذشته اشاره و تصریح کرد: بصورت جدی در خصوص کاهش ارتفاع برج جهان نما اصرار دارم .

وی ادامه داد:‌ کسانی در مجموعه شهرداری ادعا داشتند که یونسکو را به رسمیت نمی‌شناسند در نهایت قرار شد تا مبلغ سه میلیارد تومان بدهیم تا مشکل حل شود که پس از این موضوع در شورای شهر موضوع مطرح و پذیرفته شد و حتی پس از آن مصاحبه نیز با رسانه‌ها نیز صورت گرفت و آنها وعده دادند تا جهان نما را تعدیل کنند .

روی قول شهرداری حساب کرده بودیم



ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه برای تعدیل برج جهان‌نما روی قول شهرداری اصفهان حساب کرده بودیم ادامه داد: بر همین اساس درخواست کردیم دوربینی به محل برج برود و صحنه‌های تخریب را مستند ثبت کند تا در شبکه های برون مرزی به نمایش در آید ولی شهرداری تا روز گذشته از انجام آن امتناع می‌کرد .

استاندار اصفهان ادامه داد:‌ در نهایت معاون عمرانی استانداری اصفهان با حسام‌نژاد معاون شهرداری تماس تلفنی گرفت و پس از آن مقرر شد خبرنگاران و عکاسان ظهر پنجشنبه گذشته به محل برج عزیمت کنند و از اقدامات شهرداری برای کاهش ارتفاع برج خبر و عکس تهیه نمایند که این اقدام با واکنش منفی عوامل شهرداری روبرو شد .

وی یادآور شد: ‌پس از اطلاع از قفل بودن درب به عنوان استاندار اصفهان دستور شکستن قفل را صادر کردم تا خبرنگاران وارد محوطه شوند که پس از آن عده‌ای از عوامل شهرداری گویا کسانی که به موارد سد معابر رسیدگی می‌کنند در محل حضور یافته و مجوز درخواست کرده بودند و مشکلاتی را ایجاد کردند.

استاندار اصفهان با اشاره به فیلمی که در این خصوص تهیه شده ادامه داد: پس از مشاهده این فیلم متوجه شدم تنها گچ روی دیوارها را تراشیده و به گفته خودشان پنج درصد از طبقه مورد بحث تخریب شده ولی قطعا کمتر از این مقدار بوده است .

به گفته ذاکر اصفهانی شب گذشته یکی از دست اندرکاران مباحث مرتبط با برج جهان‌نما به حضور خبرنگاران در محل برج اعتراض کرده و گفته است: حضور صدا و سیما کفایت می‌کرد چرا خبرنگاران را همراه آوردید.

وی همچنین با اشاره به اینکه رئیس جمهور نسبت به اصفهان نگاه ویژه‌ای دارد اظهار داشت: احمدی‌نژاد خواستار اجرای طرحهای سطح ملی در این استان است و بر اجرای الگوی توسعه بومی ملی در اصفهان تاکید دارد .

تعدیل جهان نما دستور صریح رئیس جمهور است

استاندار اصفهان با اشاره به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر تعدیل طبقه غیر قانونی برج جهان‌نما گفت: به عنوان استاندار اصفهان و نماینده حاکمیت موظف به اجرای دستورات دولت هستم .

وی در ادامه یادآور شد:‌ با تخریب برج جهان‌نما ثابت می‌کنیم اگر میثاقی بین الملللی را پذیرفته ایم ‌همچنان برای ما محترم است و تمایل به پایداری بر آن نیز داریم و میراث فرهنگی برای ما ارزشمند است و از طرف دیگر علاقمند به گسترش روابط با یونسکو هستیم .

ذاکر اصفهانی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران همواره متناسب با ارزشهای دینی رفتار کرده و در خصوص سازمانهای بین المللی هم اینگونه عمل خواهیم کرد.