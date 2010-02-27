24 بازیکن به اردوی تیم فوتبال زیر 16 سال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان پس از بازگشت از گرجستان، از روز دوشنبه هفدهم اسفندماه به مدت 6 روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود که از سوی اکبر محمدی برای حضور در این اردو اسامی 24 بازیکن اعلام شده است.

براین اساس، مسعود خانعلیزاده، امیرعباس آینه‌چی، حمید محمدی، پیمان حسین زاده و بهنام محمد زمانی(تهران) علی فتحیان، آرمین ناصری نژاد، محمد فهندژ، محمد دانشگر و محمدحسین فرامرزی(فارس)، مهدی مهدی‌پور و محمدرضا قدرتی‌پور(اصفهان)، معین امیر محمودی و رضا عرب‌پور(کرمان)، مازیار حسین نشتایی و علی علیپور(مازندران)، ساسان رجب زاده و مرتضی صالح آبادی(خراسان رضوی)، سجاد کرمانی و محمدحسین کنعانی(استقلال اهواز)، سیدجلال عبدی و سیامک درگاهی(آذربایجان شرقی)، علیرضا اکبری و مهیار نوری (گیلان) نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

شاگردان اکبر محمدی طی روزهای 21 و 23 اسفندماه دو دیدار تدارکاتی را با تیم زیر 16 سال(نوجوانان) ارمنستان دیدار می‌کنند، مسابقاتی که به احتمال زیاد در ورزشگاه آرارات تهران برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا آماده می کند، رقابت‌هایی که طی روزهای دهم تا بیست و پنجم آبانماه (دوم تا هفدهم نوامبر سال 2010) برگزار می شود اما AFCهنوز بصورت رسمی میزبان این مسابقات را معرفی نکرده است.