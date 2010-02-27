به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه این کتاب که به قلم مصطفی رحماندوست به رشته تحریر درآمده‌است می خوانیم: شخصیتهای بزرگ و نخبگان جامعه بشری در عین حال که به امور مهم و اساسی همت می‌گمارند و بیشتر اوقات خود را صرف مسائل زیربنائی می‌کنند از امور به‌ ظاهر جزئی ولی در واقع سازنده و مورد نیاز عامه افراد جامعه غفلت نمی‌کنند.

در ادامه آمده‌است: نویسندگان این امر را در قالب سفرنامه، داستان ، کشکول و ... به رشته تحریر درآورده و در اختیار سایر انسانها قرار می‌دهند حتی به‌خاطر رسا و جذاب بودن گاهی حقایق و نصائح را از زبان حیوانات بیان می‌کنند از جمله این اشخاص، شیخ بهائی است او گرچه در علوم ریاضی ، معماری ، فقه ، شعر ، تفسیر و ... از سرآمدان دوران خود بود و آثار بسیار ارزشمند و ابدی در زمینه‌های فوق از خود به یادگار گذاشته است ولی آثار این دانشمند فرزانه در زمینه‌های اخلاقی که غالباً به‌ صورت داستانهای شیرین نوشته شده‌است بسیار آموزنده و جالب توجه است.

این کتاب 72 صفحه‌ای از سوی انتشارات بین‌المللی الهدی چاپ و در بین دانشجویان ترکمنستانی، استادان و فارسی آموزان توزیع شده و مورد استقبال آنها قرار گرفته‌است.

