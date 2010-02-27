ایران و هلند توافق نامه جدید نفتی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ژئوفیزیک دانا ایران و SGS HORIZON هلند توافقنامه 3 ساله ای به منظور مطالعات بالا دستی میادین نفت و گاز امضا کردند.

بر اساس این توافق جدید نفتی مقرر شد همکاری های دو طرف در زمینه مطالعات بالادستی صنعت نفت همچون ارزیابی مخازن، تهیه طرح های جامع توسعه میادین هیدروکربنی، مطالعات ذخیره سازی گاز طبیعی توسعه یابد.

به گزارش مهر، فعالیت های گروه انرژی دانا از حدود 10 سال گذشته تاکنون به عنوان یک سرمایه‌ گذار پیشرو در بخش بالادستی نفت و گاز آغاز شده است.

هم اکنون این مجموعه نفتی از پنج شرکت ژئوفیزیک دانا، حفاری دانا، دانا پتروریگ، دانا اویل سرویسز و پترو ایران تشکیل شده که شرکت ژئوفیزیک دانا تاکنون خدمات تخصصی در بخش عملیات لرزه نگاری، پردازش، تعبیر و تفسیر اطلاعات لرزه ای ارائه کرده است.