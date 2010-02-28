کسری اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: البته موسسه رازی تلاشهای فراوانی در جهت کشف روش قطعی جلوگیری از ابتلا به بیماری سالک و کشف واکسن قطعی در این زمینه انجام می دهد که امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی چند سال قبل برای مبارزه با برخی از بیماری هایی که در طول چند دهه اخیر آمارشان کاهش نیافته بود، آغاز کرد و به دنبال این امر، بخشی از فعالیتهای مربوط به کشف راه حل جلوگیری از ابتلا به این بیماری سالک را به موسسه و اکسن و سرم سازی رازی سپرد.

موسسه رازی تلاشهای را در جهت کشف واکسن سالک آغاز کرد

این مسئول بیان کرد: یکی از این بیماری ها سالک بود و به دنبال آن موسسه رازی تلاشهایی را در این زمینه آغاز کرد.

اسماعیل نیا اظهار داشت: استان اصفهان یکی از کانونهای اصلی بیماری سالک است ضمن اینکه این بیماری از طریق گزش به وسیله پشه مربوطه به بدن انسان منتقل می شود.

وی اضافه کرد: این بیماری زخمهای مقاومی در پوست ایجاد می کند و التیام بیماری معمولا بین شش ماه تا یک سال به طول می انجامد.

نوع خاصی از سالک در مکانهایی که خاک زیاد است، امکان بروز بیشتری پیدا می کند

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: نوع خاصی از بیماری سالک در مکانهایی که خاک در آنها زیاد است، امکان بروز بیشتری پیدا می کند به همین دلیل معمولا در حاشیه و اطراف شهرها که خاک در آنها زیاد است، بیماری سالک ظهور بیشتری پیدا می کند.

وی افزود: راه انتقال این بیماری پشه خاکی است ضمن اینکه منطقه کاشان یکی از مناطق اصلی بروز بیماری یادشده در استان اصفهان است.

این مسئول یادآور شد: "لیشمانیا ماژور" عامل بروز سالک روستایی (سالک مرطوب) و "لیشمانیا تروپیکا" عامل بروز سالک شهری (سالک خشک) است.

سالک یک بیماری عفونی است که ضایعه آن حدود یک سال طول می کشد و سپس بهبود می یابد.

این بیماری از دیرباز در کشور ما به صورت بومی وجود داشته و در برخی از مناطق کشور مشاهده می شود.

عامل ایجاد سالک لیشمانیا نامیده می شود که یک موجود تک سلولی است و جزو باکتریها نیست.