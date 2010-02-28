مدرک گرایی در حوزه ادبیات نیازمند اصلاح است

ابوالقاسم غلامی مایانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر، مدرک گرایی در حوزه ادبیات رواج زیادی پیدا کرده و به داشتن مدرک دانشگاهی توجه زیادی می شود.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، آندسته از نویسندگان و محققان باتجربه فاقد مدرک دانشگاهی که در حوزه ادبیات کار می کنند، نمی توانند در عرصه ادبیات رشد زیادی پیدا کنند زیرا مجال زیادی برای معرفی آثار، کتابها و فعالیتهای ادبی خود ندارند.

این نویسنده اظهار داشت: لازم است این امر در اسرع وقت به بهترین نحو اصلاح شود و به مدرک، بیشتر از میزان مورد نیاز توجه نشود تا نویسندگان و محققان ادبی باتجربه و فاقد مدرک دانشگاهی هم بتوانند فعالیتها و آثار خود را به علاقمندان و عموم معرفی کنند.

آثار ادبی نویسندگان باتجربه و فاقد مدرک دانشگاهی نیز به دانشگاه ها راه یابد

غلامی مایانی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همچنین لازم است شرایطی فراهم شود که آثار ادبی نویسندگان باتجربه و فاقد مدرک دانشگاهی نیز به دانشگاه ها و محافل ادبی و فرهنگی راه یابد و بیشتر از آنچه به مدرک نویسنده توجه می شود، به محتوا و کیفیت اثر وی توجه شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه شرایط کنونی در مواردی به گونه ای است که به یک استاد دانشگاه صاحب مدرک دانشگاهی حتی اگر تجربه کافی نداشته باشد، اجازه نوشتن کتاب و ورود آن کتاب به محافل دانشگاهی و ادبی داده می شود اما این امر در مورد نویسندگان باتجربه و فاقد مدرک دانشگاهی صدق نمی کند.

مدرک گرایی باعث می شود اشخاص نتوانند از تجربیات خود استفاده کنند

نویسنده کتاب " " در آخرین بخش از سخنان خود نیز یادآور شد: مدرک گرایی باعث می شود اشخاصی که در طول سالیان دراز، تجارب ادبی به دست می آورند، نتوانند از تجربیات خود استفاده کنند و آن را به دیگران انتقال دهند.

وی افزود: مدرک چیز بارزشی است اما نباید تصور کنیم که تنها کسانی که مدرک دارند، شرایط لازم برای نوشتن و تحقیق را دارا هستند.

تجربه در برخی از موارد می تواند خلا ناشی از نداشت مدرک را پر کند

ابن نویسنده اضافه کرد: در بسیاری از موارد، تجربه بسیار ارزشمند است و می تواند جای خالی مدرک و خلا ناشی از نداشتن مدرک را پر کند که این امر در مورد حوزه ادبیات نیز صدق می کند.

غلامی مایانی خاطرنشان کرد: لازم است مسئله مدرک گرایی در حوزه های مختلف از جمله ادبیات مورد اصلاح قرار گیرد و شرایط به گونه ای فراهم شود که همه اعم از افراد صاحب مدرک و افراد صاحب تجربه بتوانند به میزان کافی از امکانات بهره مند شوند.

وی افزود: فرهنگسازی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است و می تواند بسیاری از مشکلات در این خصوص را حل کند.

غلامی مایانی تا کنون چندین کتاب تالیف کرده که از میان آنها می توان به "جلوه های عشق"، "امتحان الهی"، "طنز در طنز"، "نینوای عشق"، "سوریه"، "لقمان حکیم" و "هنرمند" اشاره کرد.