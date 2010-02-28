زیباسازی شهری در زمان طراحی نمای ساختمانها مورد کم توجهی قرار گرفته است

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر شاهد وجود ساختمانهایی ناهمگون در بسیاری از مناطق کرج هستیم که این امر می تواند نمای عمومی این شهرستان و کلانشهر را نامطلوب و نازیبا کند.

وی ادامه داد: می توان گفت معماری شهری در مناطق مختلف کرج به صورت مطلوب تعریف نشده که این امر باعث احداث ساختمانهایی با نماهای ناهمگون می شود.

بسیاری از ساختمانهای زیبا از نظر نما سنخیتی با ساختمانهای مجاور ندارند

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: ممکن است بسیاری از ساختمانها به تنهایی نمایی زیبا داشته باشند اما نمای آنها هیچگونه سنخیت و همگونی با نمای ساختمانهای مجاور نداشته باشد که این امر در نهایت باعث می شود نمای عمومی شهر نازیبا شود.

همتی اظهار داشت: به دنبال عدم تعریف معماری شهری در مناطق مختلف کرج، هر کس نمای ساختمان و ملک خود را آنگونه که دوست دارد، طراحی می کند که به دنبال این امر، شاهد احداث ساختمانهایی ناهمگون در کرج هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال این امر در مواردی شاهد هستیم که در یک خیابان چندین نوع نما به چشم می خورد به عنوان مثال در کنار ساختمانی با نمای آجری، ساختمانی با نمای شیشه ای احداث شده و کمی آنطرفتر نیز ساختمانی با نمای سنگ به چشم می خورد.

معماری مخصوص هر منطقه تعریف شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: لازم است به تناسب شرایط و ویژگیهای هر منطقه در کرج، معماری خاصی مخصوص آن منطقه را داشته باشیم تا بتوانیم در آینده، شهری زیبا و همگون از نظر معماری و نمای ساختمانها داشته باشیم.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: مشکل نماهای ناهمگون ساختمانها با کمک و تعامل میان مهندسان ساختمان و شهرداری کرج حل شود و در آینده ای نزدیک شاهد احداث ساختمانهایی با معماری همگون در کرج باشیم.

همتی یادآور شد: سه هزار مهندس در کانون مهندسان ساختمان کرج عضو هستند که این تعداد، ظرفیت مطلوبی را برای حل مشکلات ساخت و ساز در کرج فراهم می کند.

وی افزود: این مهندسان در رشته های مرتبط با ساختمان یعنی عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ... فعالیت می کنند.